В Киеве на 78-м году жизни скончалась актриса из "Вечного зова" Ирина Бунина
Кадр из телесериала "Вечный зов"
В Киеве на 78-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ирина Бунина, известная многим зрителям по телесериалу "Вечный зов". Об этом пишет "РИА Новости".
Информация о смерти Буниной появилась на странице Театра имени Леси Украинки в Facebook. Отмечается, что в последние годы жизни заслуженная артистка Украины болела и перенесла несколько операций.
Ирина Бунина снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Артистка также исполнила несколько десятков театральных ролей. Среди известных кинолент с её участием: "Артист из Кохановки", "Вечный зов", "Возвращение Мухтара", "Мать и мачеха", "Седьмое небо".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.