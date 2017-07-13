В Киеве на 78-м году жизни скончалась актриса из "Вечного зова" Ирина Бунина

В Киеве на 78-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ирина Бунина, известная многим зрителям по телесериалу "Вечный зов". Об этом пишет "РИА Новости".

Информация о смерти Буниной появилась на странице Театра имени Леси Украинки в Facebook. Отмечается, что в последние годы жизни заслуженная артистка Украины болела и перенесла несколько операций.

Ирина Бунина снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Артистка также исполнила несколько десятков театральных ролей. Среди известных кинолент с её участием: "Артист из Кохановки", "Вечный зов", "Возвращение Мухтара", "Мать и мачеха", "Седьмое небо".