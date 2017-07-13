В Калининграде избрали новый совет директоров "Янтарьэнерго"

В Калининграде на заседании правления ПАО "Россети" избран новый состав совета директоров АО "Янтарьэнерго". Об этом сообщает "РБК Калининград"

По данным СМИ, в совет в шестой раз вошёл генеральный директор предприятия Игорь Маковский. Свои места сохранили директор департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети" Юлия Ящерицына, вице-президент "Опора России" Михаил Колесников в качестве независимого члена совета директоров.

"Новыми членами совета стали первый заместитель генерального директора ПАО "Россети", и.о. гендиректора ПАО "Ленэнерго" Роман Бердников, заместитель генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егор Прохоров, директор департамента капитального строительства ПАО "Россети" Михаил Бычко, начальник управления организации деятельности правления, совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети" Алексей Ожерельев", — пишет "РБК Калининград", ссылаясь на пресс-службу компании.