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Веганские конфеты, кофе и арт-терапия: в библиотеке им. Чехова состоится интеллектуальный бранч (программа)

12 июля 201718:18
  1261 0
Архив Клопс.Ru
В следующую субботу, 22 июля, в Калининграде в библиотеке имени Чехова состоится интеллектуальный бранч. Об этом сообщают организаторы мероприятия в сообществе "ВКонтакте"
 
С 12:00 до 13:00 в кофетеке заведения пройдёт так называемый "Аперитив": участникам игры предстоит по блюду отгадать, о какой книге идёт речь. Затем для гостей проведут лекцию-дегустацию про здоровый образ жизни. 
 
С 13:00 до 15:00 презентуют "Основное блюдо" программы. Библиотека предложит присутствующим своё собственное "меню". На выбор будет предоставлено несколько книг из различных категорий.
 
В 14:00 стартует презентация книги художницы Ольги Дмитриевой "Прусские рецепты". Автор расскажет, какие блюда готовили в Восточной Пруссии. После экскурса в историю, Ольга Дмитриева приготовит для гостей традиционный картофельный салат.
 
В 15:00 бариста кофейни "Кофетека" покажет, как правильно сварить вкусный кофе дома. А с 16:00 калининградские путешественники, участники сообщества Wild Trip Meeting, расскажут о своих гастрономических впечатлениях.
 
"Место, где можно насытить мозг и желудок одновременно", — так характеризуют предстоящее событие организаторы интеллектуального бранча.
 
На протяжении всего мероприятия на террасе будет играть музыка, в баре гостей угостят полезными коктейлями. Помимо бранча от калининградских гастрономических проектов, в библиотеке организуют территорию арт-терапии и мастер-класс по приготовлению веганских конфет. Интеллектуальный бранч пройдёт в библиотеке имени Чехова, на Московском проспекте, 39. 
 

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