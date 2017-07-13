Веганские конфеты, кофе и арт-терапия: в библиотеке им. Чехова состоится интеллектуальный бранч (программа)

В следующую субботу, 22 июля, в Калининграде в библиотеке имени Чехова состоится интеллектуальный бранч. Об этом сообщают организаторы мероприятия в сообществе "ВКонтакте"

С 12:00 до 13:00 в кофетеке заведения пройдёт так называемый "Аперитив": участникам игры предстоит по блюду отгадать, о какой книге идёт речь. Затем для гостей проведут лекцию-дегустацию про здоровый образ жизни.

С 13:00 до 15:00 презентуют "Основное блюдо" программы. Библиотека предложит присутствующим своё собственное "меню". На выбор будет предоставлено несколько книг из различных категорий.

В 14:00 стартует презентация книги художницы Ольги Дмитриевой "Прусские рецепты". Автор расскажет, какие блюда готовили в Восточной Пруссии. После экскурса в историю, Ольга Дмитриева приготовит для гостей традиционный картофельный салат.

В 15:00 бариста кофейни "Кофетека" покажет, как правильно сварить вкусный кофе дома. А с 16:00 калининградские путешественники, участники сообщества Wild Trip Meeting, расскажут о своих гастрономических впечатлениях.

"Место, где можно насытить мозг и желудок одновременно", — так характеризуют предстоящее событие организаторы интеллектуального бранча.

На протяжении всего мероприятия на террасе будет играть музыка, в баре гостей угостят полезными коктейлями. Помимо бранча от калининградских гастрономических проектов, в библиотеке организуют территорию арт-терапии и мастер-класс по приготовлению веганских конфет. Интеллектуальный бранч пройдёт в библиотеке имени Чехова, на Московском проспекте, 39.