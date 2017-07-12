В региональном минздраве прокомментировали проблемы с записью детей на медкомиссию в детсад

В региональном минздраве прокомментировали сложности с записью детей на медкомиссию в поликлинику №2 для поступления в детский сад. Как пояснил во время брифинга в среду, 12 июля, врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, большой наплыв людей возник из-за того, что для оформления медкомиссии был выделен только один день. В это же время принимали детей в рамках дня здорового ребёнка.

"В связи с таким наплывом на следующую неделю мы добавили ещё два дня работы. Теперь профилактические осмотры для получения справок можно будет пройти по вторникам, четвергам и субботам. Плюс создан оперативный штаб, который отрабатывает дополнительное открытие кабинетов по улице Огарёва,13, где дополнительно развёрнуты места", — пояснил Кравченко.

Врио регионального министра здравоохранения выразил уверенность, что постепенно ситуация стабилизируется. Также обсуждается вопрос электронной записи на медосмотры. "Есть опасения, что мы получим там поток не только здоровых детей на профилактические осмотры, но и пациентов, которые тоже будут записываться. Думаем, как реализовать технически и разграничить эти потоки", — заключил Кравченко.