В Калининграде на сайте объявлений продают Астрономический бастион

В Калининграде за 4 млн евро продают Астрономический бастион на Гвардейском проспекте. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.
"Для мечтающих о собственном замке в центре Калининграда", — говорится в объявлении. Автор отмечает, что сооружение находится в частной собственности и юридически готово к продаже. Он предлагает рассмотреть возможность долгосрочных инвестиционных проектов и обещает торг при оформлении прямой купли-продажи.
В Службе государственной охраны объектов культурного наследия Клопс.Ru сообщили, что бастион находится в частной собственности. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
"Это объект культурного наследия регионального значения. Его можно продавать, закон не запрещает переход права собственности от одного владельца к другому. Такие объекты могут находиться как в федеральной, так и в региональной, муниципальной и частной собственности. С покупателем оформляются охранные обязательства, в которых указываются все требования по содержанию памятника, которые необходимо выполнить", — пояснили в ведомстве.
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