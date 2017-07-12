В воскресенье в Калининграде почти на три часа отключат более 2500 уличных фонарей
В воскресенье, 16 июля, в Калининграде отключат фонари на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идёт об освещении следующих улиц:
1. Московский проспект (от ул. Грига до конца);
2. пос. Октябрьский;
3. ул. Гагарина;
4. ул. Куйбышева;
5. ул. Артиллерийская;
6. ул. Орудийная;
7. Литовский вал;
8. ул. 1812 года;
9. ул. Фрунзе;
10. ул. Гражданская;
11. ул. Ярославская;
12. ул. Томская.
Всего будет отключён 2531 фонарь. В службе заказчика пояснили, что речь идёт о временном интервале с 1:00 до 8:00. В этот промежуток освещение не будет работать на протяжении 2 часов 45 минут.
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