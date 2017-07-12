В воскресенье в Калининграде почти на три часа отключат более 2500 уличных фонарей

В воскресенье, 16 июля, в Калининграде отключат фонари на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Речь идёт об освещении следующих улиц:



1. Московский проспект (от ул. Грига до конца);

2. пос. Октябрьский;

3. ул. Гагарина;

4. ул. Куйбышева;

5. ул. Артиллерийская;

6. ул. Орудийная;

7. Литовский вал;

8. ул. 1812 года;

9. ул. Фрунзе;

10. ул. Гражданская;

11. ул. Ярославская;

12. ул. Томская.



Всего будет отключён 2531 фонарь. В службе заказчика пояснили, что речь идёт о временном интервале с 1:00 до 8:00. В этот промежуток освещение не будет работать на протяжении 2 часов 45 минут.