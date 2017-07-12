Начинающие автомобилисты и многодетные родители получат льготные автокредиты

Новая программа льготного автокредитования в России поддержит водителей-новичков и семьи с двумя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться программой "Семейный автомобиль", а приобретающие машину впервые — программой "Первый автомобиль". Участники программ получат скидку в 10% от стоимости автомобиля. Компенсация автодилерам будет выплачиваться из бюджета. На эти цели правительство выделило 3,75 млрд рублей. Всего по программам реализуют не менее 58 тысяч машин.

Кроме того, льготное автокредитование подразумевает субсидирование банкам ставки по кредиту. Заёмщики приобретут автомобиль по ставке не выше 10% годовых. Максимальная цена участвующих в программах автомобилей — 1,45 млн руб.