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Главная Новости Общество

85 калининградцев стали лейтенантами полиции (видео)

11 июля 201718:37
  1706 1
Скриншот видео пресс-службы УМВД по Калининградской области
Во вторник, 11 июля, состоялся выпуск в областном филиале Санкт-Петербургского университета МВД России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
 
В 2017 году университет выпустил 85 будущих сотрудников правоохранительных органов. Из них 13 курсантов окончили учёбу "круглыми отличниками".
 
 
"Не забывайте студенческих друзей и всегда находите время для встречи с ними, даже если судьба раскидает вас по разным местам. У вас есть множество незабываемых общих воспоминаний, которые вы получили во время учебы, и самое дорогое — крепкая студенческая дружба", — напомнил офицерам заместитель начальника регионального Управления МВД Андрей Даценко.
 
Согласно сообщению, университет закончили не просто квалифицированные юристы, но полицейские новой формации. Среди выпускников — победители научный конкурсов и отличные спортсмены. Многие слушатели еще во время учёбы отличились в раскрытии и расследовании преступлений.
 
По словам первого заместителя начальника Санкт-Петербургского университета МВД России Андрея Кочина, "в нынешнее непростое время подготовка, данная в вузе, позволит лейтенантам с честью выполнять задачи, которые будут стоять перед ними в дальнейшем". Генерал-майор полиции уверен, что выпускники филиала станут достойными продолжателями славных традиций МВД России.
 
"Каждому из этих красивых молодых лейтенантов хочется пожелать главное — быть ближе и внимательнее к людям. При любых погонах, званиях оставаться справедливым, честным и искренним человеком", — подчеркнула Светлана Поставничая, начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области.

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кто здесь?
--- {} кто здесь? #
11 июля 201720:44
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