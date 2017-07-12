Калининградский зоопарк вошёл в десятку лучших в России

Зоопарк Калининграда признан туристами одним из десяти лучших в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат"



Учреждение находится на восьмом месте в рейтинге по популярности. Его опередили Московский, Новосибирский, Ленинградский зоопарки, Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", Государственный зоологический парк Удмуртии в Ижевске, Екатеринбургский зоопарки и зоопарк Ростова-на-Дону.



В прошлом году калининградское учреждение посетили 387 тысяч человек — на 9% больше, чем в позапрошлом.