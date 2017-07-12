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Главная Новости Общество

Три приюта для животных в Калининграде оказались без средств к существованию

11 июля 201716:41
  3967 4
Архив Клопс.Ru
В Калининграде сразу три приюта для животных просят у населения помощи на содержание питомцев. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры.

Приют "Ковчег" сейчас ищет средства на лечение двух собак в тяжёлом состоянии. "Во-первых, пёс по имени Генчик — он сто процентов был домашним, но потом заболел, и его выкинули, — рассказала зоозащитница Наталья Толмачёва. — У Генчика рак, но пёс нестарый, прогнозы хорошие. При лечении у него есть шанс прожить ещё не один год без боли. Пальма — собака с территории завода. Жила там, её кормили, она охраняла территорию. Потом заболела — у неё тоже раковая опухоль — и никто с завода не захотел ей помочь. Волонтёры отловили, отвезли в клинику, где собаку срочно прооперировали. Ей нужна химиотерапия, и у неё тоже хорошие шансы на выздоровление".
 
 
В приюте "Дружок" сегодня содержатся 50 собак и 10 кошек — это животные, которых выбросили на улицу, которые попали под машину или были подкинуты. Волонтёры их вылечили и дали им дом. Однако всем зверям ежедневно нужно есть, а волонтёры не в состоянии прокормить такое количество питомцев. Помимо этого, пять животных требуют лечения: например, попавший под колёса фуры хаски, щенок с покалеченными лапками, собака с артрозом. При этом новые пациенты продолжают поступать. На сегодня долг приюта перед ветеринарами составляет 22 тысячи рублей.

"Мы в отчаянии, — сказала руководитель приюта Галина Головко. — И очень просим помочь. Частный приют, как наш "Дружок", — это лишь маленькая горстка добровольцев-энтузиастов, точно таких же, как и вы — обычных людей. И при всём желании лишь своими силами эта горстка не способна помочь сразу многим".
 

"Передержка в Косме", в которой содержится большое количество собак-инвалидов, погрязла в долгах. Это Полкан — его хозяева продали дом и уехали, оставив пса. Клякса — 11-летняя собака, которую выгнали на улицу, когда она состарилась (у неё раковая опухоль, и ей необходима операция). Фасолька — собака, которой нужно восстановление после перелома позвоночника. Кроме того, сейчас в приюте содержатся три собаки, которые не могут ходить. Для них нужен тёплый домик с вольером, однако нет ни стройматериалов, ни рабочих рук.

"Я знаю, что сейчас всем тяжело, но я очень прошу нам помочь, — пишет хозяйка передержки Мария. — Нам не справиться без вашей помощи. Может, кто-то сможет отказаться от пачки сигарет или булочки и поможет нам".

Отметим, что государство и муниципалитеты не принимают участия в финансировании приютов для животных. Все подобные места содержатся исключительно на личные средства волонтёров и пожертвования граждан.


Желающие помочь могут обратиться напрямую в соцсетях к волонтёрам приютов "Ковчег", "Дружок" и "Передержка в Косме".
 

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4 комментария Правила комментирования

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РусскийДед
Дед Русский #
11 июля 201719:32
есть такая фраза:
"Бери ношу по себе дабы не падать при ходьбе" (с)
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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
11 июля 201720:20
Лучше бы написали кому из детей помощь нужна, чем про эти помойки заразные. Нет денег? Закрывайте свой рассадник заразы!
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
11 июля 201721:04
Эти приюты и есть источник живодёрства, даже циркачи не содержат животных в таких ужасных условиях.
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zloibarin
zloibarin #
11 июля 201722:07
Да и х... на них, на мыло всех
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