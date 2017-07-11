Калининградцы нашли в поле позвонок кита (фото)

В Калининграде местные жители обнаружили в земле позвонок кита. Об этом Клопс.Ru рассказала сестра одного из них Оксана.



Девушка сообщила, что её брат с родственниками копал землю в поле и обнаружил часть скелета морского животного. Позвонок нашедшие перенесли к себе в огород. "Сначала хотели выкинуть, сжечь, а потом решили продать, — рассказала Оксана. — Из них делают всякие столики, стульчики, статуэточки".



Находку выставили на популярном сайте объявлений. Любой желающий может приобрести её за 15 тысяч рублей.



По словам специалистов, подобная находка — не такая уж редкость в Калининградской области. "Раньше у нас было много китобоев, — рассказала Клопс.Ru пресс-секретарь Музея Мирового океана Инесса Зайковская. — Много кто хранил такие предметы в коллекциях. Потом, может быть, кто-то выкинул позвонок, зарыл в землю. Это объясняет, почему он оказался в поле".