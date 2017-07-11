В Калининграде создадут комиссию для помощи застройщикам, которая сократит число административных процедур

В Калининградской области начнёт работу комиссия для помощи застройщикам. Об этом РБК
сообщил председатель регионального Союза строителей Борис Калинин.
По его словам, работа новой комиссии позволит на треть снизить число административных процедур. При этом ведомство, при котором заработает комиссия, ещё не выбрано.
"Есть идея – борьбы с административными барьерами, с их уменьшением. Во многих субъектах России есть программа по уменьшению этих процедур. В некоторых субъектах число процедур снижено до 80. Раньше у нас была комиссия по работе по уменьшению барьеров. И я надеюсь, что в ближайшее время она заработает. Я думаю, что это случится в августе", – заявил Калинин.
Аналогичная группа работала ранее при региональном Минстрое. Она рассматривала процедуры и работала над упрощением порядка действий, чтобы избежать лишних согласований.
По словам бизнес-омбудсмена Калининградской области Георгия Дыханова, сейчас ведомства могут искусственно затягивать согласование. В Калининграде средний срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 136 дней, но фактически он может быть в три раза больше. Дыханов отметил, что в Казани срок получения документов сократили до 80 дней, что усилило интерес инвесторов.
24 ноября 2016 года Калининградская областная дума шестого созыва одобрила
передачу полномочий по выдаче разрешений на строительство от муниципалитетов региональному правительству. В июле врио заместителя председателя правительства области Гарри Гольдман заявил, что администрации калининградских муниципалитетов задерживают информацию, необходимую для выдачи разрешений на строительство.
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