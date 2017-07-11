Региональное правительство постановило изъять 24 участка возле трассы Романово – Калининград
Правительство Калининградской области издало постановление об изъятии 24 земельных участков для государственных нужд. Документ размещён на сайте правительства.
Как следует из постановления, земельные участки изымут для государственных нужд Калининградской области в целях обеспечения эксплуатации автомобильной дороги "Романово – Калининград". Заказчиком кадастровых работ выступает региональное управление дорожного хозяйства.
Участки, подлежащие изъятию, расположены в пос. Холмогоровка, пос. Переславское, пос. Куликово, пос. Откосово и пос. Волошино. Семь из них имеют обременение, в том числе в виде особого режима использования земли.
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