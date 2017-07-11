В Калининграде во время ЧМ-2018 подсветят телевышку
На время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде для телебашни на Советском проспекте выполнят художественную подсветку. Об этом сообщает "Российская газета"
.
"Подсветка — это красиво, мы хотим красиво выглядеть не только на рынке со своими коллегами — вещателями, но и чтобы любой зритель понимал, откуда к нему идёт телевизионный сигнал", — объяснил генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко.
По его словам, оборудование может предусматривать различные цвета, интенсивность, а также "повседневный" и "праздничный" режимы освещения. Так подсвечена, например, телебашня в Черкесске.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.