В Калининграде во время ЧМ-2018 подсветят телевышку

На время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде для телебашни на Советском проспекте выполнят художественную подсветку. Об этом сообщает "Российская газета"



"Подсветка — это красиво, мы хотим красиво выглядеть не только на рынке со своими коллегами — вещателями, но и чтобы любой зритель понимал, откуда к нему идёт телевизионный сигнал", — объяснил генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко.



По его словам, оборудование может предусматривать различные цвета, интенсивность, а также "повседневный" и "праздничный" режимы освещения. Так подсвечена, например, телебашня в Черкесске.