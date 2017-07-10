Корпорация развития: работаем над тем, чтобы в области открылся сахарный завод

Корпорация развития Калининградской области заинтересована в появлении в регионе сахарного завода. Об этом на круглом столе РБК в понедельник, 10 июля, заявил гендиректор Владимир Зарудный.

"Мы много работаем над тем, чтобы появился проект сахарного завода, который откроет возможности для кондитерской промышленности. Он идеально вписывается в экономическую географию Калининградской области, её климатические условия. Мы считаем, что появление таких производств в корне меняет весь инвестиционный климат региона", — подчеркнул Зарудный.

Гендиректор Корпорации развития привёл в пример появление предприятия "Содружество". "Появление оживило рынок производства зерна в Калининградской области. Сегодня любой фермер вне зависимости от объёмов может продать зерно. Появление одного предприятия сделало возможным появление и развитие многих других", — заключил он.