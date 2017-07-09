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Главная Новости Общество

В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов

12:10
  914 2
  • Илья Глазунов и Владимир Путин во время посещения Музея сословий России в июне 2015 года
Илья Глазунов и Владимир Путин во время посещения Музея сословий России в июне 2015 года
Фото: официальный сайт президента России
В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества умер от сердечной недостаточности, пишет "Интерфакс".
 
Информацию СМИ сообщила дочь художника Вера Глазунова. "Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечая недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать", — сказала Вера Глазунова.
 
Илья Сергеевич Глазунов родился в Ленинграде, 10 июня 1930 года. С конца 1950-х годов он является одним из самых известных советских и российских художников. Народным художником СССР он стал в 1980 году, лауреатом Государственной премии Российской Федерации — в 1997-м. Глазунов также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден орденами Трудового Красного Знамени
 
Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца. Был удостоен Государственной премии РФ.

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2 комментария Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
12:36
Глазунов - великая личность
Настоящий русский человек

Земля Вам пухом, Илья Сергеевич...
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v3lbzajtc
v3lbzajtc #
20:13
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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