В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества умер от сердечной недостаточности, пишет "Интерфакс"

Информацию СМИ сообщила дочь художника Вера Глазунова. "Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечая недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать", — сказала Вера Глазунова.

Илья Сергеевич Глазунов родился в Ленинграде, 10 июня 1930 года. С конца 1950-х годов он является одним из самых известных советских и российских художников. Народным художником СССР он стал в 1980 году, лауреатом Государственной премии Российской Федерации — в 1997-м. Глазунов также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден орденами Трудового Красного Знамени

Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца. Был удостоен Государственной премии РФ.