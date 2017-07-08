В Московском зоопарке рассказали, у каких животных самые прочные пары

В Московском зоопарке рассказали о самых крепких парах среди его обитателей. Об этом в День семьи, любви и верности сообщает "РИА Новости"
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По словам сотрудников зоосада, самыми верными оказались слоны, рыси, волки и черные аисты. Пара слонов живёт в зоопарке уже 31 год, с 1986 года. За это время у них родилось три слонёнка. Также сотрудники отметили пару рысей – по словам специалистов, этих хищников обычно содержат поодиночке, но в Московском зоопарке они живут вместе уже шесть лет.
"Полярные волки довольно давно живут вместе. У них очень трогательные взаимоотношения, потому что самка у нас с перебитой лапой, она попала в капкан в детстве и сильно хромает. И самец о ней заботится, еду приносит, это пример такого дружно сожительства", – отметили в зоопарке.
В зоосаду также живёт пара чёрных аистов. Птицы находятся там 15 лет. В природе они тоже составляют моногамные пары.
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