В Калининграде семье с 16 детьми подарили микроавтобус (фото)

В субботу, 8 июля, в Драматическом театре торжественно отметили День семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

"По традиции, в этот день медали "За любовь и верность" вручаются семейным парам, прожившим вместе более 25 лет. В этом году таких медалей удостоены 55 семейных пар из всех муниципалитетов региона. В моей семье в этом году тоже небольшой юбилей – 10 лет", – рассказал врио губернатора области Антон Алиханов.

Главными гостями на празднике стали 16 "золотых" и "серебряных" супружеских пар. "Семья – это самое ценное, самое дорогое, что есть у человека, она – основа государства, залог сохранения нации. И только там, где царят любовь и взаимоуважение, вырастают счастливые дети, сохраняется преемственность поколений. От всей души хочется пожелать вам быть вместе еще много долгих, счастливых лет, рука об руку преодолевать испытания, выпадающие в жизни, поддерживать друг друга во всем. Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, уютом и настоящей любовью", – пожелал Алиханов гостям торжества.

Врио заместителя председателя правительства региона Илья Баринов вручил награды крепким семьям. Среди награждённых – образцовый союз Александра Аркадьевича и Ларисы Александровны Шпитальной. Больше пятидесяти лет их брак хранит умение делить печали и радости на двоих и всегда поддерживать друг друга.

"Поддержка семей, особенно семей с детьми, является одним из главнейших направлений социальной политики Калининградской области. Отдельные слова благодарности хочется сказать в этот день тем семьям, которые взяли на себя огромный груз ответственности по воспитанию не только кровных, но и приемных детей", – отметила Анжелика Майстер, министр социальной политики региона. По её словам, семь тысяч приёмных семей в области воспитывают более 23 тысяч детей.

На празднике особо выделили семью Игоря и Татьяны Соловьёвых из Черняховского района. Супруги воспитывают 16 детей, из которых 11 – приёмные. Многодетные родители получили из рук Анжелики Майстер ключи от нового микроавтобуса. Татьяна и Игорь ответственно относятся к опекунству и становятся лауреатами разных конкурсов. В 2015 году Татьяна Соловьёва получила областную медаль "Материнская слава".