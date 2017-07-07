Правительство области и "Росвоенипотека" договорились об обеспечении военнослужащих жильём
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в Москве в пятницу, 7 июля.
"В регионе проживает большое количество как действующих, так и отставных военнослужащих. Поэтому наличие новых инструментов поддержки этих слоев населения для нас значимо и ценно. Хочу особо отметить, что мы первый регион, который заключает подобное соглашение. Уверен, что все остальные субъекты последуют нашему примеру" , — сказал Алиханов.
В свою очередь руководитель "Росвоенипотека" Андрей Семенюк выразил уверенность, что сотрудничество в этой сфере принесёт пользу жителям области.
"Мы благодарны руководству Калининградской области за подписание данного соглашения. Мы абсолютно уверены, что оно сможет ощутимо помочь военнослужащим региона в решении их жилищных вопросов", — отметил Андрей Семенюк.
Это соглашение было первым в числе договоров, которые ФГКУ "Росвоенипотека" заключит со всеми регионами страны. Оно позволит повысить доступность жилья для военнослужащих Калининградской области.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.