Правительство области и "Росвоенипотека" договорились об обеспечении военнослужащих жильём

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в Москве в пятницу, 7 июля.

"В регионе проживает большое количество как действующих, так и отставных военнослужащих. Поэтому наличие новых инструментов поддержки этих слоев населения для нас значимо и ценно. Хочу особо отметить, что мы первый регион, который заключает подобное соглашение. Уверен, что все остальные субъекты последуют нашему примеру" , — сказал Алиханов.

В свою очередь руководитель "Росвоенипотека" Андрей Семенюк выразил уверенность, что сотрудничество в этой сфере принесёт пользу жителям области.

"Мы благодарны руководству Калининградской области за подписание данного соглашения. Мы абсолютно уверены, что оно сможет ощутимо помочь военнослужащим региона в решении их жилищных вопросов", — отметил Андрей Семенюк.

Это соглашение было первым в числе договоров, которые ФГКУ "Росвоенипотека" заключит со всеми регионами страны. Оно позволит повысить доступность жилья для военнослужащих Калининградской области.