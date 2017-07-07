Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года

Бурное строительство в Калининграде наблюдается с 1972 года по наши дни. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава города Александр Ярошук во время встречи с ветеранами строительной отрасли Калининградской области в Центральном парке культуры и отдыха.

По словам чиновника, за все последние годы в городе и области было построено множество объектов инфраструктуры, которыми жители пользуются ежедневно. Просадка была отмечена только в 90-е годы.

"Только в это десятилетие было некое затишье, но сейчас благодаря вниманию федерального центра, реализуется ФЦП, которая есть только у нас, в Калининграде", — отметил Ярошук.

Глава города отметил, что первым строителям Калининградской области было особенно трудно восстанавливать город в послевоенное время. У людей не было должной техники. Причем нужно было очистить город от руин до начала строительства.

"Хочу поздравить всех, кто восстанавливал наш город из руин. Замечательно, что нашлись люди, которые установили памятный знак строителям. И вот уже традиция, перед днем рождения города выражать благодарность тем людям, кто возрождал город и всю область. Это был тяжелейший труд, можно сказать, что с одного фронта, люди перешли на другой, уже гражданский", — добавил Ярошук.