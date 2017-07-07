Калининградские минсоц и избирком будут обеспечивать права инвалидов на выборах
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Избирательная комиссия Калининградской области и региональное Министерство соцполитики подписали соглашение, которое поможет реализации конституционных прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба калининградского избиркома.
Соглашение заключено с целью обеспечения реализации права инвалидов избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также права на участие в референдуме. Документ конкретизирует механизм взаимодействия между избирательными комиссиями и социальными учреждениями региона.
"Наша совместная задача – по максимуму обеспечить комфортное пребывание избирателей с ограниченными физическими возможностями на участке в день голосования, а также сделать все возможное, чтобы те избиратели, которые не смогут самостоятельно прийти на участок, реализовали свое активное избирательное право", – отметила председатель облизбиркома Инесса Винярская.
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