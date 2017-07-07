Таможня: сбой в работе устранён, калининградские грузы оформляют в ускоренном режиме
Виктор Буздин / Архив Клопс.Ru
Калининградские таможенники в ускоренном режиме обрабатывают заявки, которые накопились за последние четыре дня из-за сбоя в работе программного обеспечения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной таможни.
"Нештатную ситуацию устранили, все заявки обрабатывают, сегодня за несколько часов принята к оформлению среднесуточная норма деклараций", — добавили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, работа должностных лиц будет продлена до тех пор, пока не будут оформлены все грузы.
Сбои в оформлении документов на таможне возникли
3 июля. Грузы, заехавшие в область, вставали на складах временного хранения на неопределённый срок. В заложниках ситуации оказались тысячи грузовиков. 6 июня стало известно, что с подобной проблемой столкнулись перевозчики и грузоотправители во многих регионах России.
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