Таможня: сбой в работе устранён, калининградские грузы оформляют в ускоренном режиме

Калининградские таможенники в ускоренном режиме обрабатывают заявки, которые накопились за последние четыре дня из-за сбоя в работе программного обеспечения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Нештатную ситуацию устранили, все заявки обрабатывают, сегодня за несколько часов принята к оформлению среднесуточная норма деклараций", — добавили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, работа должностных лиц будет продлена до тех пор, пока не будут оформлены все грузы.