Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет приставам задерживать должников по алиментам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС

Законопроект предполагает внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, наделяющих судебных приставов дополнительными полномочиями по задержанию и доставлению должников по алиментам. По мнению авторов документа, он защитит права детей, одиноких матерей, инвалидов и пенсионеров.

"Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство. Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей", – рассказал один из авторов Павел Крашенников.

Крашенников объяснил, что сейчас должники зачастую не являются по вызову судебного пристава для составления протокола об административном правонарушении. В таких случаях приставы вынуждены обращаться за помощью в полицию, что замедляет процесс делопроизводства и создаёт нагрузку на правоохранителей.