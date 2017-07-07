На ул. Шевченко в День города выключат уличные фонари из-за видеошоу

В Калининграде в субботу, 8 июля, вечером отключат уличное освещение на ул. Шевченко и частично — на Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Отключение связано с тем, что в честь Дня города в районе Дома Советов будет демонстрироваться видеомэппинг — проекция 3D-изображений. Поэтому фонари выключат на 15 минут — с 23:05 до 23:20.