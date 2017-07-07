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На ул. Шевченко в День города выключат уличные фонари из-за видеошоу

12:57
  1336 1
Архив Клопс.Ru
В Калининграде в субботу, 8 июля, вечером отключат уличное освещение на ул. Шевченко и частично — на Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отключение связано с тем, что в честь Дня города в районе Дома Советов будет демонстрироваться видеомэппинг — проекция 3D-изображений. Поэтому фонари выключат на 15 минут — с 23:05 до 23:20.

С полной программой празднования Дня города — 2017 можно ознакомиться в "Афише Клопс.Ru"

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1 комментарий Правила комментирования

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qep31ri5esu8t
qep31ri5esu8t #
15:41

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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