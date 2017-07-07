В Госдуме рассмотрят законопроект об уголовном наказании за "карусели" на выборах

Комитет Госдумы рассмотрит в первом чтении законопроект в введении уголовных наказаний за "карусели" на выборах. Об этом сообщает "РИА Новости"

Законопроект предлагает наказывать за махинации на выборах лишением свободы на срок до пяти лет. Такое наказание он предусматривает за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Авторами документа стали главы профильных комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенников и Андрей Клишас. Они предлагают дополнить главу 19 УК РФ статьёй 142.2. "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".

Если законопроект примут, махинации со стороны членов избирательной комиссии будут наказывать штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или принудительными работами сроком до четырёх лет. На тот же срок за махинации могут лишить свободы.

За получение бюллетеня или голосование за других избирателей или голосование более двух раз установят штраф от 200 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до четырёх лет или лишение свободы на тот же срок. Аналогичные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой накажут лишением свободы сроком до пяти лет.