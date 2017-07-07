Ярошук о благоустройстве Калининграда: Надо стремиться к тому, что сделано в Сочи

Глава Калининграда призвал ориентироваться на Сочи, в котором он недавно побывал в командировке. Такое заявление градоначальник сделал в эфире программы " С добрым утром, Ярошук! " на радио "Комсомольская правда — Калининград".

"Городу всегда стараюсь подарить нужные объекты: дороги, тротуары, детские площадки. В этом году тоже, у нас будет отремонтировано три моста: Высокий, Деревянный, на ул. Озерова. Вы видите работу с фасадами, делаются развилки. Недавно был в командировке в Сочи, там всё благоустроено, но стоит понимать, какое внимание уделялось этому городу со стороны федерального центра. Надо стремиться, чтобы и у нас так было сделано всё", — подчеркнул Александр Ярошук.