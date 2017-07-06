Полиция: ложные вызовы, поступающие от детей, могут стоить родителям в среднем до 100 тыс. рублей (видео)

В Калининградской области участились случаи ложных вызовов, которые поступают в полицию от детей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сообщается, что родителям несовершеннолетних телефонных хулиганов приходится компенсировать материальные затраты на проведение проверок ложных сообщений. В среднем, согласно штрафу, это может стоить семье от 50 до 100 тысяч рублей. В полиции также отмечают, что в особых случаях компенсация может достичь миллиона рублей. А если в шутливом сообщении была информация о возможной гибели людей, хулиганам грозит уголовная ответственность, отметили в ведомстве.

"Наступила пора долгих летних каникул, когда у детей появляется время на шутки и не всегда добрые. По закону шутки о чрезвычайных происшествиях обходятся дорого для родителей. А после 14 лет все ребята отвечают за свои слова, поступки, в том числе ложные сообщения уже самостоятельно", — сообщила Светлана Поставничая, начальник пресс-службы управления МВД России по Калининградской области.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям разъяснять детям о недопустимости телефонных шуток и розыгрышей. Стоит учитывать, что все звонки записываются, каждое сообщение полицейские отслеживают и узнают автора.