Президент России протестировал новый лимузин для чиновников высшего звена

Владимир Путин протестировал "прототип А" лимузина для государственных чиновников. Об этом сообщает " Российская газета " со ссылкой на главу Минпромторга.

Автомобиль был разработан в рамках отечественного проекта "Кортеж". Такие машины поступят в Федеральную службу охраны до конца 2017 года. По словам Дениса Мантурова, президент следил за развитием проекта, который он поручил запустить в 2012 году. В ряд автомобилей представительского класса войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Представление модельного ряда приурочено к инаугурации президента после выборов.