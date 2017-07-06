Президент России протестировал новый лимузин для чиновников высшего звена
Фото: официальный сайт президента России
Владимир Путин протестировал "прототип А" лимузина для государственных чиновников. Об этом сообщает "Российская газета
" со ссылкой на главу Минпромторга.
Автомобиль был разработан в рамках отечественного проекта "Кортеж". Такие машины поступят в Федеральную службу охраны до конца 2017 года. По словам Дениса Мантурова, президент следил за развитием проекта, который он поручил запустить в 2012 году. В ряд автомобилей представительского класса войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Представление модельного ряда приурочено к инаугурации президента после выборов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.