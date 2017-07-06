Корпорация "Открытие" подала иск о банкротстве инвестора Рыбной деревни

Финансовая группа "Открытие" подала иск о банкротстве компании, выступавшей в качестве инвестора Рыбной деревни. Как сообщает РБК , соответствующее заявление поступило в Калининградский арбитражный суд.

Банкротство компании прокомментировал РБК депутат областной думы Павел Фёдоров. Он был основателем инвестора первой очереди Рыбной деревни, "Компании проектного финансирования". По мнению Фёдорова, случившееся – логичный результат деятельности инвестора, которому начали препятствовать власти.

"Для меня всё это очень болезненно, это десять лет моей жизни. Банкротство компании – это логика "помощи" правительства и властей в инвестиционном проекте "Рыбная деревня". Вопрос встал по земле второй очереди. Сначала господин Сердюков очень долго пытался продать ее задорого. А потом уперся господин мэр, Ярошук. И что бы ни говорили о поддержке инвесторов, вот наглядный пример", – рассказал депутат.

По его словам, мэр отказался выполнять условия инвестиционного договора, хотя концепция развития этой части города была утверждена градостроительным советом и предыдущим градоначальником. Инвестор завёл в проект 70 млн долларов, говорит Фёдоров. Банкротство обернулось огромными долгами.

"Это был бизнес-проект с прибылью — здесь была построена 21 тысяча кв. метров, а там планировалось 58,8 тыс. кв. м. И когда это в комплексе работает, тогда эффективность есть у проекта. Девелоперский проект такого масштаба — банк готов был идти на это. Компания — почему она банкротится? Потому что она с убытками. Банк распродал то, что было построено, каждый объект отдельно приносит прибыль, но уже новым владельцам", – считает Фёдоров.

Реализация второй очереди Рыбной деревни будет продолжаться. Ей займётся компания "БалтЕвроСтрой", в 2016 году получившая оба земельных участка в пятилетнюю аренду. До ЧМ-2018 будут проводиться работы по благоустройству набережной. Потом приступят к строительству многофункционального комплекса. Первый участок площадью 5,32 тыс. кв.м. займут гостиницы. На втором участке в 13,72 тыс. кв.м. планируется многоквартирная жилая застройка.

"Шанс всегда есть, и я думаю, что уже в октябре мы вернемся к этой теме. Я считаю, что там просто начались махинации. А что — площадка готова, обустроена, строй жилье, распродавай — не хочу. В результате мы можем после 2018 года — как я понимаю, что там люди задумали — получить новый жилой микрорайон и все, а не ту красивую идею и картинку, которую мы частично реализовали ", – говорит Фёдоров.

По мнению депутата, история со второй очередью проекта ещё не закрыта.

"Землю передали Корпорации развития туризма. А чтобы до нее добраться, некоторые товарищи убедили врио губернатора, что там все непрозрачно, надо слить корпорации — туризма и развития. И я считаю, что там подоплека была, чтобы добраться до второй очереди, до этой земли", – подводит итоги Фёдоров.