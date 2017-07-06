В центре Калининграда заложили цветочную клумбу дружбы (фото)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
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В четверг, 6 июля, на улице Сергеева в Калининграде заложили цветочную клумбу дружбы. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
В последние годы представители властей Калининграда и национально-культурных сообществ совместно высаживают цветы, кустарники и деревья. В этом году выбрали улицу Сергеева рядом с Домом творчества, который ежедневно посещают сотни детей. Кроме того, красивыми цветами будут любоваться все калининградцы, пришедшие отдохнуть в парковой зоне у Нижнего озера. Презентация клумбы, символизирующая единство национальностей, посвящена Дню города.
Первая клумба дружбы была высажена в Центральном парке культуры и отдыха в 2014 году.
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