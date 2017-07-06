ЦБ посоветовал супермаркетам установить автоматы для приёма копеек

В ЦБ полагают, что решить проблему мелочи можно, установив в супермаркетах автоматы для приёма копеек. Как сообщает "Российская Газета" , об этом рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

По словам Юрова, сейчас мелкие монеты оседают на руках у россиян и практически исчезают из обращения. Автоматы помогут решить проблему возврата лишней мелочи.

"Мы считаем, что если ритейлеры поставят у себя автоматы по приему монеты, эту проблему можно решить. Вы приходите в магазин, загружаете в автомат скопившуюся у Вас монету, а на кассе она засчитывается в счет покупки. А выгода экономики в том, что деньги возвращаются в оборот", – заявил Юров.