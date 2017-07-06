Правительство изменило правила прохождения альтернативной службы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядок прохождения альтернативной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в четверг, 6 июля.

"Предусматривается, что гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребёнком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно", – говорится в документе.

Согласно ещё одной поправке, работодатели должны будут информировать следственные органы об уклонении от службы. В документе определены такие случаи. Это "неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населённого пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу".