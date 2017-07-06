Для съёмок фильма "На Париж" танк из мемориала в Медведевке перевезли в Черняховск (фото)

Установленный в мемориале в Медведевке танк перевезли в Черняховск для съёмок фильма "На Париж" с Дмитрием Певцовым и Сергеем Маковецким. Об этом сообщил генеральный директор кинокомпании "Запад Фильм" Ахмед Бугов.

"Сначала были планы по другому танку, но не получилось. Руководство Гурьевского района дало добро на перевоз военной техники, установленной на их территории. Мы подписали соглашение об ответственности и занялись транспортировкой", — рассказал Ахмед Бугов.

Полтора часа заняла загрузка танка спецтехникой, ещё два — сам переезд до Черняховска. "Самым трудоёмким процессом оказалась выгрузка. Почва слишком мягкая, кран мог провалиться. Работы продолжались в течение семи часов", — отметил гендиректор компании "Запад Фильм".

Съёмки художественного фильма под названием "На Париж" начались в середине июня. В проекте примет участие звёздный коллектив: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов.

По сценарию, после Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. Сюжет картины до конца пока не раскрывается.