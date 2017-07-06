Крупин: калининградцы незаконно пользуются муниципальной землей и не дают проложить инженерные сети

Калининградские чиновники периодически сталкиваются с тем, что горожане самовольно занимают муниципальную землю и мешают прокладке по ней инженерных сетей. Об этом рассказал председатель КАиС Артур Крупин во время рабочего выезда на строительство газопровода в микрорайон Комсомольское в среду, 5 июля.
"К сожалению, на периферии индивидуальная жилая застройка очень вольно расположена: калининградцы по 20–30 лет безвозмездно пользуются муниципальными землями, но мы претензий никаких не предъявляем. Они там возводят хозпостройки, разбивают какие-то огородики, клумбочки. Но когда приходит время развития инженерной или транспортной инфраструктуры, мы им говорим: "Будьте любезны, отдайте нам нашу муниципальную землю". Кто-то понимает, кто-то не понимает. Уговариваем, убеждаем…" — пояснил Крупин.
По словам чиновника, в отдельных случаях горадминистрации приходится судиться с гражданами, не желающими добровольно освободить незаконно занимаемую территорию. Причём, так как тяжбы могут затянуться на продолжительное время (иногда до полутора лет), приходится откладывать сроки ввода объекта.
"Например, в проекте по прокладке газопровода на этом участке (микрорайон Комсомольский — Прим. ред.) 26 домов. Если один дом отказывается, получается достаточно проблематичная ситуация. Пуск газа окажется невозможен, потому что это единый проект, единый комплекс", — говорит Крупин.
Незаконно возведённый на муниципальной земле сарай, мешающий проложить газопровод в микрорайоне Комсомольское / Фото: Клопс.Ru
По словам Крупина, чтобы не ждать окончания судебных разбирательств, можно попробовать решить проблему другим путём.
"Если кто-то отказывается, можно внести изменения в проект, откорректировать: исключить этот дом, который не позволяет провести по своей территории газопровод. Но это опять требует дополнительных времени, денег и согласований, поэтому так поступают в единичных случаях", — отметил чиновник.
Напомним, в 2015 году в Калининграде на улице Костикова снесли
несколько гаражей, которые мешали ввести в эксплуатацию новый детский сад. Владельцы самовольно возведённых построек полтора года пытались их узаконить.
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