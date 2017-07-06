В Калининграде в четверг отключат свет на четырёх улицах и светофор

В четверг, 6 июля, на ряде улиц Калининграда отключены электричество, газ и горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ремонтных работ и замены оборудования электричества не будет:

– до 18:00 – на ул. Краснооктябрьская 1-7, 1а, 1в, 11-15, 15а, на Ленинском проспекте 85-85а, 85б, 87б, 87-109, ул. Парусной 29-31, на ул. Ленинский пр-т – ул. Полоцкая – ул. Краснооктябрьская (светофор);

– до 20:00 – на ул. Горьского 200, 200в.

Из-за ремонтных работ по восстановлению водонагревателя приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёная, 42-52.

До устранения неисправностей и в связи с капремонтом отключена подача газа на ул. Краснодонская 2 (43 квартиры), ул. Танковая 4 (22 квартиры), ул. Восточная 9 (12 квартир), ул. Беломорская 15 (12 квартир), ул. Б. Песочная 7, 9, 13, 15, 25 (67 квартир, нет доступа в 37 квартир), ул. М. Песочная 3 (12 квартир, нет доступа в 7 квартир), ул. Волховская 8 (4 квартиры), ул. Островского 3 (4 квартиры), ул. К. Маркса 3, 7, 8, 11, 48 (27 квартир, нет доступа в 8 квартир), ул. Грекова 3-5 (8 квартир), ул. Театральная 3 (6 квартир).