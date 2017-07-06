Нумизматы нашли ошибку на памятной монете, посвящённой Советску

Калининградский нумизмат Александр Ковалёв обнаружил ошибку на памятной монете, посвящённой Советску. Он сообщил, что в ЦБ неправильно написали название моста, передаёт "Интерфакс"

"На оборотной стороне трехрублёвой монеты изображен городской мост через реку Неман. Центробанк называет его мост "Королева Луиза". В действительности, его историческое название несколько иное — "Мост королевы Луизы", — сообщил он СМИ.

Ковалёв отмечает, что принципиального значения для истории Советска и самого моста данная фактическая ошибка по сути значения не имеет. Однако нумизмат обвиняет Центробанк в ранее допущенных ляпах в отношении калининградских объектов. В пример он приводит монету с видом Кафедрального собора Калининграда, выпущенную в 2005 году.

"Изображение собора было без крыши, что не соответствовало его реальному состоянию на тот момент. К тому времени собор как минимум лет 5-6 стоял с медной крышей", — утверждает Ковалёв.

На ошибку в названии моста "Интерфаксу" указала также и директор муниципального музея в Советске Анжелика Шпилева. Она заявила, что в этом году будет отмечаться 110-я годовщина открытия Моста королевы Луизы. Данное название объект имел и тогда, и сегодня, отметила Шпилева. В Центробанке РФ "Интерфаксу" пока не предоставили комментарий.