Заливатский о пляже в Янтарном: Мы научились на этом зарабатывать
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В развитие пляжа с Голубым флагом в Янтарном муниципалитета вложил порядка 10 миллионов рублей за два года. При этом городские власти выходят "в ноль". Об этом сообщил сити-менеджер муниципалитета Алексей Заливатский в эфире программы "Авторитет"
с Еленой Воловой на радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 5 июля.
"Мы научились на этом зарабатывать для того, чтобы, как минимум, выходить "в ноль". Мы сдаём от муниципалитета те же лежаки. Сделали муниципальную парковку, на которой мы тоже зарабатываем деньги. Мы это не скрываем, зарабатываем на своей инфраструктуре и где-то "в ноль" выходим", — отметил Заливатский.
В апреле 2017 года пляж в Янтарном прошёл переаттестацию и получил подтверждение
присвоения награды "Голубой флаг". Эту международную награду муниципалитет получил первым в России.
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