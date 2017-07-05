Алиханов спросил у своих подписчиков в Instagram, что делать с водным пунктом пропуска на Куршской Косе

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, стоит ли закрывать водный пункт пропуска на Куршской Косе. Пост появился на странице главы региона в среду, 5 июля.

Речь идёт о международном пункте пропуска в посёлке Рыбачий, на Куршской Косе. Он действует по временной схеме с 2014 года. По словам Алиханова, за аренду оборудования бюджет области тратит более миллиона рублей в год.

"Коллеги просили меня выделить средства на продление аренды до конца года. Сейчас не хватает примерно 300 тысяч", — написал глава региона.

По его данным, в 2017 году водным пунктом не воспользовалась ни одна яхта. В 2016-м — всего 2, а в 2015-м — 4. Алиханов написал, что даже формальное наличие действующего пункта даёт возможность активно работать с инвесторами по развитию маршрута Е-70.

"Вопрос. Стоит ли дать возможность правительству и КРКО найти потенциального инвестора на этот объект до конца года или сэкономить уже в этом году 300 тысяч рублей (при этом пункт будет закрыт, открыть его в дальнейшем будет стоить около 90 миллионов рублей — по постоянной схеме)?", — спросил своих подписчиков врио губернатора Калининградской области.