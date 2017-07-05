В региональный закон внесли поправки, позволяющие вдвое быстрее строить инженерные сети

Комитету архитектуры и строительства горадминистрации Калининграда удалось добиться внесения поправок в региональный закон, которые позволяют вдвое быстрее вводить в эксплуатацию объекты инженерных коммуникаций. Об этом рассказал председатель КАиС Артур Крупин во время рабочего выезда в микрорайон Комсомольское, в среду, 5 июля.

По словам чиновника, в мае 2017 года вышло постановление правительства РФ. В документе говорится о том, что на некоторые линейные объекты небольшой мощности, производительности, небольшого напряжения (в случае с электросетями) не требуется разработка проектов планировок.

Мы связали выход этого постановления с нормами 51-ой статьи градостроительного кодекса, которая регулирует выдачу разрешения на строительство. В совокупности, рассмотрев эти нормы, пришли к выводу, что не требуется получение разрешения на строительство, на объекты, которые указаны в этом постановлении, — рассказал Крупин. — Мне кажется, что мы первые из регионов так быстро отреагировали.

Муниципальные власти обратились с письмом мы в региональное правительство в Облдуму. Сообщается, что поправки в закон Калининградской области о градостроительной деятельности были внесены оперативно.

На сегодняшний день линейные объекты определённой мощности и протяжённости, которые финансируются из бюджета, не требуют получения разрешения на строительство и на ввод. Это значительно упрощает все административные процедуры.

"Теперь подрядчик может приступить к работам сразу после заключения договора, что сокращает сроки ввода объекта в два раза", — уверяет Крупин.

О пользе данных поправок можно судить на примере газовых объектов. Раньше на ввод их в эксплуатацию уходило от четырёх до шести месяцев. Только после этого осуществлялся пуск газа.

"Такая длительность процедуры ставила под угрозу всё ранее сделанное, поскольку продувка газопроводов действует в течение шести месяцев. Если за этот период времени не ввести объект в эксплуатацию и не пустить газ, то потребуется дополнительное выделение средств из бюджета на повторные испытания, — сообщил Крупин. — Благодаря поправкам мы планируем вводить газовые объекты в кратчайшие сроки — в течение 1,5-3 месяцев".