На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
На Южном вокзале пассажиры с ограниченными физическими возможностями теперь могут приобретать билеты на поезда дальнего и пригородного сообщения в специальных кассах. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
На вокзале оборудованы три окна, одно — в зале пригородных касс, два других — в центральном холле. Высота окон соразмерна росту сидящего в инвалидном кресле-коляске человека. Также рядом с кассами установлены стулья для сопровождающих.
В этом году для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья специальными опциями был оборудован информационно-зарядный стенд, расположенный в зале ожидания.
В рамках модернизации вокзала планируется в ближайшее время смонтировать для слабослышащих людей индукционные петли, усиливающие звук в ходе общения с кассиром. А для инвалидов по зрению установят тактильную навигацию.
Модернизация Южного вокзала проводится в рамках подготовки инфраструктуры ОАО "РЖД" к ЧМ-2018. В настоящее время завершается ремонт внутренних помещений вокзала.
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