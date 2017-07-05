На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями

На Южном вокзале пассажиры с ограниченными физическими возможностями теперь могут приобретать билеты на поезда дальнего и пригородного сообщения в специальных кассах. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



На вокзале оборудованы три окна, одно — в зале пригородных касс, два других — в центральном холле. Высота окон соразмерна росту сидящего в инвалидном кресле-коляске человека. Также рядом с кассами установлены стулья для сопровождающих.



В этом году для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья специальными опциями был оборудован информационно-зарядный стенд, расположенный в зале ожидания.



В рамках модернизации вокзала планируется в ближайшее время смонтировать для слабослышащих людей индукционные петли, усиливающие звук в ходе общения с кассиром. А для инвалидов по зрению установят тактильную навигацию.



Модернизация Южного вокзала проводится в рамках подготовки инфраструктуры ОАО "РЖД" к ЧМ-2018. В настоящее время завершается ремонт внутренних помещений вокзала.