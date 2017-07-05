"Дата красивая": в Калининградской области ожидается свадебный бум

В Калининградской загсах области фиксируют ажиотаж среди желающих пожениться в "красивую дату", 07.07.2017. Как рассказали Клопс.Ru во Дворце бракосочетаний на улице Зарайской, в этот день зарегистрировать свой брак захотели 30 пар.

"Помещение отремонтировали, поэтому у нас всё лето много желающих. В эту дату особенно, конечно", — отметили во Дворце бракосочетаний.

7 июля в загсе Центрального района на улице Карла Маркса регистрирующихся пар будет тоже больше, чем в обычный летний день. "Всё лето так, но 7 июля еще больше людей", — отметила сотрудница.



В загсе в Гурьевске также рассказали о высоком интересе к дате с семёрками.



"Наплыв большой, много регистраций. В среднем около десяти в день, а в эту пятницу заявление подали 23 пары. Дата красивая привлекает молодожёнов. Есть интерес и к 8 июля, в этот день празднуется День семьи, любви и верности", — рассказали в гурьевском загсе.