Алиханов о борьбе с коррупцией: Революционность в решении некоторых проблем губительна

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что придерживается эволюционного подхода в борьбе с коррупцией. Свою позицию глава региона озвучил в интервью "Ленте"

"Я прекрасно понимаю, что это зло есть. И я с ним борюсь. Но у меня немножко другой подход, в силу того что у меня есть власть. Я могу бороться с коррупцией, понимаю, как это делается. Просто понимаю, что невозможно всё сделать единоразово, одновременно", – заявил Алиханов.

Глава региона рассказал, что придерживается эволюционного, а не революционного подхода. По его словам, об этом принципе нередко говорит Владимир Путин.

"Революционность в решении некоторых проблем губительна. В революционном запале вы можете получить некий перевертыш, просто уже с другими лицами", – отметил Алиханов.