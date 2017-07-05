Алиханов о борьбе с коррупцией: Революционность в решении некоторых проблем губительна

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что придерживается эволюционного подхода в борьбе с коррупцией. Свою позицию глава региона озвучил в интервью "Ленте"
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"Я прекрасно понимаю, что это зло есть. И я с ним борюсь. Но у меня немножко другой подход, в силу того что у меня есть власть. Я могу бороться с коррупцией, понимаю, как это делается. Просто понимаю, что невозможно всё сделать единоразово, одновременно", – заявил Алиханов.
Глава региона рассказал, что придерживается эволюционного, а не революционного подхода. По его словам, об этом принципе нередко говорит Владимир Путин.
"Революционность в решении некоторых проблем губительна. В революционном запале вы можете получить некий перевертыш, просто уже с другими лицами", – отметил Алиханов.
Алиханов напомнил о принятом в Калининградской области решении забрать
у муниципалитетов часть полномочий по выдаче разрешений на строительство. По его словам, главное – создать систему, лишённую субъективизма: "Главное – системность, а не визг и попытка криком и ором подменять реальные решения".
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