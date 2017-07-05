Звание почётного гражданина Калининграда получил бывший глава "Янтарьэнерго" Борис Затопляев. К такому решению большинством голосов пришли депутаты горсовета на заседании в среду, 5 июля.
"Сегодня мы выбрали Затопляева Бориса Семёновича. Это наш энергетик с огромнейшим стажем. Благодаря ему и его коллегам по профессии энергосистема в нашем регионе действительно стабильная. У человека очень много различных наград и достижений не только в данной области, но и в ветеранском движении. В этом году у него юбилей — 80 лет. Поэтому я очень рад и доволен", — заявил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
За присвоение очередного статуса Затопляеву проголосовали 22 народных избранника, против — двое. Ещё три претендента: Владимир Валуев, Алексей Войтов, Елена Александронец — не набрали достаточного количества голосов.
"Другие претенденты у нас тоже все уважаемые люди. Я считаю, что все достойны своей работы и делают большой вклад в развитие нашего города", — добавил Кропоткин.
Изначально за присвоение звания почётного гражданина Калининграда в 2017 году боролись пять кандидатов, однако один из них выбыл во время рассмотрения кандидатур на профильной комиссии горсовета, потому что выдвигался и собирал необходимый пакет документов самостоятельно.
"Самовыдвиженцы как класс у нас отсутствуют", — сообщил тогда депутат Андрей Шумилин.
Согласно данным сайта Академии энергетических наук РФ, Борис Затопляев является членом комитета по проблемам использования ВИЭ Российского Союза научных и инженерных общественных организаций и совета Калининградской ассоциации энергосбережения. А также членом-корреспондентом АЭН РФ. Он имеет звания почётного энергетика СССР, РФ и СНГ и заслуженного работника Минтопэнерго.
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