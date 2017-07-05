Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
Почти пятая часть населения России хотели бы, чтобы Владимира Путина на посту президента сменил другой человек. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра"
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Практически каждый пятый (18%) респондент выразил желание, чтобы Путина сменил другой президент. Однако большинство (66%) по-прежнему хочет видеть на этом посту нынешнего главу государства. Последний раз такой высокий результат был зафиксирован два года назад. Наиболее низкий показатель сторонников Путина как президента отмечен в 2013 году — всего 26%.
При этом 42% хотят, чтобы сохранилась нынешняя внутренняя политика России — вне зависимости от того, кто будет ею управлять; 34% настаивают на более суровой политике, а 12% — на более либеральной. 19%, помимо этого, желают более жёсткой конфронтации с Западом, а 13% хотели бы снизить уровень напряжённости в отношениях с другими странами.
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