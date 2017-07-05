ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер

Эксперты Общероссийского народного фронта разработали общественные предложения по улучшению экологический обстановки в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба ОНФ, документ направили врио губернатора региона Антону Алиханову.
В документе 12 предложений. Так, эксперты ОНФ считают необходимым создание в регионе экологического кластера, который объединит предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов. Также предлагается создать производственное объединение с научно-исследовательским потенциалом и общественными инициативами по безопасному сбору и утилизации отходов.
Среди других предложений – запрет строительства объектов, в том числе апарт-отелей, и вырубки деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега. Эксперты полагают, что при развитии побережья нужно учитывать туристическую привлекательность и создавать санаторные комплексы.
"Калининградская область нуждается в территориях с режимом ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и в лесопарковых зелёных поясах вокруг городов. Это актуально с учетом участившихся вырубок деревьев и низкой лесистостью (не более 18%). Региональное отделение ОНФ уже выступило с инициативой создания "Зелёного щита" в Холмогоровке, общественные слушания по этому поводу пройдут в Калининграде на следующей неделе", – сообщили в ОНФ.
Общественники предложили решить вопрос о выносе производств из жилой зоны пос. Прибрежный, провести экологическую экспертизу проекта строительства горно-обогатительного комплекса в Нивенском и пересмотреть решение о строительстве угольной ТЭЦ во Взморье. Также в ОНФ считают, что калининградцев нужно лучше информировать на тему охраны окружающей среды.
Ранее председатель регионального отделения "Зелёного фронта" высказывался
за создание кластера, который позволил бы делать продукцию из отсортированного мусора. При этом он отметил стремление Алиханова работать с проблемами, которые не затрагивали предыдущие первые лица области.
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