ОНФ: в Калининграде необходимо создать экологический кластер

Эксперты Общероссийского народного фронта разработали общественные предложения по улучшению экологический обстановки в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба ОНФ, документ направили врио губернатора региона Антону Алиханову.

В документе 12 предложений. Так, эксперты ОНФ считают необходимым создание в регионе экологического кластера, который объединит предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов. Также предлагается создать производственное объединение с научно-исследовательским потенциалом и общественными инициативами по безопасному сбору и утилизации отходов.

Среди других предложений – запрет строительства объектов, в том числе апарт-отелей, и вырубки деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега. Эксперты полагают, что при развитии побережья нужно учитывать туристическую привлекательность и создавать санаторные комплексы.

"Калининградская область нуждается в территориях с режимом ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и в лесопарковых зелёных поясах вокруг городов. Это актуально с учетом участившихся вырубок деревьев и низкой лесистостью (не более 18%). Региональное отделение ОНФ уже выступило с инициативой создания "Зелёного щита" в Холмогоровке, общественные слушания по этому поводу пройдут в Калининграде на следующей неделе", – сообщили в ОНФ.

Общественники предложили решить вопрос о выносе производств из жилой зоны пос. Прибрежный, провести экологическую экспертизу проекта строительства горно-обогатительного комплекса в Нивенском и пересмотреть решение о строительстве угольной ТЭЦ во Взморье. Также в ОНФ считают, что калининградцев нужно лучше информировать на тему охраны окружающей среды.