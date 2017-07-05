На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)

На некоторых улицах Калининграда отключены электричество, газ, горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Свет будет отключён:



— до 18:00 — на ул. Ст. Дадаева, 63, 65, ул. Еловая аллея, 36–40а, 44–52, ул. Мичурина, 23–30, 21–35, ул. Дежнёва, 1–17, 2–18, ул. Айвазовского, 6–8;

— до 20:00 — на ул. Курганской, 1, 6, 8–14, Советском пр., 49, 51–55, 59.



До 15:00 приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Островского, 13, 14.



Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёную, 42–52.



Кроме того, до устранения неисправностей и для ремонта отключён газ на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 7, 9, 13, 15, 25 (67 квартир, нет доступа в 37 квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в семь квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3, 7, 8, 11, 48 (27 квартир, нет доступа в восемь квартир), ул. Грекова, 3–5 (восемь квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).