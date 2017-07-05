+18 °C
днем
+12 °C
ночью
05 июля 2017 г. 14:14
76 114 пользователей
за 24 часа на сайте
59.92 +0.5
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 14:00
67.92 +0.54
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 14:00
15.9 -0.05
Курс ЦБ на 06 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)

11:01
  871 2
Архив Клопс.Ru
На некоторых улицах Калининграда отключены электричество, газ, горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Свет будет отключён:

— до 18:00 — на ул. Ст. Дадаева, 63, 65, ул. Еловая аллея, 36–40а, 44–52, ул. Мичурина, 23–30, 21–35, ул. Дежнёва, 1–17, 2–18, ул. Айвазовского, 6–8;
— до 20:00 — на ул. Курганской, 1, 6, 8–14, Советском пр., 49, 51–55, 59.

До 15:00 приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Островского, 13, 14.

Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёную, 42–52.

Кроме того, до устранения неисправностей и для ремонта отключён газ на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 7, 9, 13, 15, 25 (67 квартир, нет доступа в 37 квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в семь квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3, 7, 8, 11, 48 (27 квартир, нет доступа в восемь квартир), ул. Грекова, 3–5 (восемь квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
cozackov2018
cozackov2018 #
11:11
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
Ответить Цитировать
cozackov2018
cozackov2018 #
11:11
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 10% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://vkk.me/nicoden
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок
04 июля 201717:06
  13334 2
В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок
СМИ: экс-глава калининградского минстроя Кушхов заявил, что непричастен к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018
Фото горячей новости
11:47
  1344 1
Мутко: Цены на билеты на ЧМ-2018 будут доступными для российских болельщиков
Фото горячей новости
11:19
  1101 0
В Кафедральном соборе пройдёт концерт памяти погибшего в ДТП учителя Леонида Бондаря
Фото горячей новости
11:16
  6375 0
Родители подростков, пытавшихся украсть шахматное поле на площади в Зеленоградске, заплатят штраф
Фото горячей новости
10:59
  1571 4

Лента новостей

Картинка
Жительницу Тюмени будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительную дочь
14:02
  154 0
Картинка
Итоговая стоимость строительства Второй эстакады изменилась на 47 миллионов рублей
13:30
  395 0
Картинка
В Калининграде разыскивают молодого человека, похитившего велосипед (фото)
13:27
  1084 0
Картинка
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
13:25
  925 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3520 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8025 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo