В Петербурге скончался соавтор "Блокадной книги" Даниил Гранин
Даниил Гранин на вручении Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 3 июня 2017 года
Фото: официальный сайт президента России
В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель, соавтор "Блокадной книги" Даниил Гранин. Об этом пишет ТАСС
.
Информацию о смерти изданию сообщили друзья семьи покойного. "ИА Regnum" передаёт
, что последние несколько дней писатель находился в реанимации, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Сообщается, что похороны писателя и траурные мероприятия распорядился организовать губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Где именно пройдёт церемония и как она будет организована, в пресс-службе главы пока не уточнили.
Даниил Гранин родился в семье лесника в посёлке Волынь Курской губернии 1 января 1919 года. Он был участником Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами. Литературную деятельность он начал в конце 1940-х годов. Первой публикацией Гранина стал рассказ "Вариант второй", опубликованный в журнале "Звезда". Писатель известен по романам "Искатели", "Иду на грозу", "Мой лейтенант". В 1987 году в соавторстве с Алесем Адамовичем Даниил Гранин написал роман "Блокадная книга".
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