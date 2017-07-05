+18 °C
днем
+12 °C
ночью
05 июля 2017 г. 11:02
76 500 пользователей
за 24 часа на сайте
59.79 +0.38
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 11:00
67.81 +0.43
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 11:00
15.86 0.0
Курс ЦБ на 05 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Италии фермер с помощью трактора "нарисовал" на поле портрет Путина (видео)

07:57
  1845 1
Кадр видеозаписи RT
В Италии фермер Дарио Гамбарин "нарисовал" с помощью трактора на своём поле портрет президента России Владимира Путина. Об этом пишет "РИА Новости".
 
Изображение лидера страны появилось в области Венето на севере Италии. Сообщается, что этого на поле был "нарисован" трактором президент США Дональд Трамп. Данный портрет фермер сделал после сбора урожая в конце прошлого года.
 
​В СМИ пишут, что несколько лет назад Дарио Гамбарин стал известен благодаря умению рисовать огромные портреты мировых лидеров. Фермер также изображает символические послания к значимым глобальным событиям. В качестве художественных принадлежностей Гамбарин использует трактор и плуг.
 
Ранее он "рисовал" экс-президента США Барака Обаму, кубинского лидера революции Фиделя Кастро, папу Римского Франциска и других политиков. В этом году, после сбора урожая, фермер решил изобразить на своём поле Путина.
 
 
"Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит "двадцатки". Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", — рассказал Гамбарин.
 
Нарисованного трактором Путина наблюдать можно только с высоты птичьего полёта, передают СМИ. "Портрет Путина анфас имеет ширину в 135 метров и сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017", — сообщает "РИА Новости".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Viloo
Viloo #
10:16
Нравятся мне все эти удаленные патриоты.
Ладно иностранцы, чего с них возьмёшь, а вот особенно доставляют наши эмигранты, живущие в Германиях и Сингапурах, мудро вещающие оттуда, что "Путин хорошо делает свою работу". И почему не возвращаются? Наверное мечтают, да не могут.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок
04 июля 201717:06
  12105 1
В ДТП на Южном обходе Калининграда серьёзные травмы получил шестимесячный ребёнок
На Верхнем озере 14-летний подросток спас тонущую женщину
Фото горячей новости
04 июля 201721:35
  11708 5
Кофе, вишнёвый пирог и Лора Палмер: в Янтарном состоится вечеринка-маскарад по мотивам Twin Peaks
Фото горячей новости
04 июля 201720:08
  2768 0 Афиша
81-летний немец доехал до Петербурга на тракторе и раскритиковал дороги в Калининграде
Фото горячей новости
04 июля 201719:20
  6376 6
Спустя два года экспертиза установила реальную причину смерти посетителя клуба "Планета"
Фото горячей новости
04 июля 201718:58
  18128 5

Лента новостей

Картинка
На семи улицах Калининграда отключили электричество (список)
11:01
  1 0
Картинка
Родители подростков, пытавшихся украсть шахматное поле на площади в Зеленоградске, заплатят штраф
10:59
  32 0
Картинка
В среду вечером Трамп прибудет с визитом в Польшу
10:41
  133 0
Картинка
Ростуризм: в Калининградской области не хватает гостиниц к ЧМ-2018
10:12
  392 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3458 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  7972 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo