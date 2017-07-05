В Италии фермер с помощью трактора "нарисовал" на поле портрет Путина (видео)

В Италии фермер Дарио Гамбарин "нарисовал" с помощью трактора на своём поле портрет президента России Владимира Путина. Об этом пишет "РИА Новости"

Изображение лидера страны появилось в области Венето на севере Италии. Сообщается, что этого на поле был "нарисован" трактором президент США Дональд Трамп. Данный портрет фермер сделал после сбора урожая в конце прошлого года.

​В СМИ пишут, что несколько лет назад Дарио Гамбарин стал известен благодаря умению рисовать огромные портреты мировых лидеров. Фермер также изображает символические послания к значимым глобальным событиям. В качестве художественных принадлежностей Гамбарин использует трактор и плуг.

Ранее он "рисовал" экс-президента США Барака Обаму, кубинского лидера революции Фиделя Кастро, папу Римского Франциска и других политиков. В этом году, после сбора урожая, фермер решил изобразить на своём поле Путина.

"Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит "двадцатки". Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", — рассказал Гамбарин.

Нарисованного трактором Путина наблюдать можно только с высоты птичьего полёта, передают СМИ. "Портрет Путина анфас имеет ширину в 135 метров и сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017", — сообщает "РИА Новости".