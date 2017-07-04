В Китае начнёт трансляцию первый российский телеканал "Катюша"

Запуск первого российского телеканала "Катюша" в Китае запланирован на 2017 год. Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 4 июля.

"В Кремле по окончании встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в присутствии глав государств подписано соглашение между российским "Первым" каналом и Центральным телевидением Китая о запуске в КНР нового телеканала "Катюша", — сообщили изданию в пресс-службе "Первого канала".

Планируется, что вещание начнётся до конца текущего года. Как отмечают в пресс-службе компании, "Катюша" будет транслировать "лучшие познавательные, просветительские программы, создаваемые в России". Основную часть эфира составят циклы документальных фильмов. При этом программы будут транслироваться на русском языке, но с китайскими субтитрами.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст пояснил, что название первого российского телеканала в Китае было выбрано не случайно. По его словам, для китайцев "Катюша" является символом России.

"Для нескольких поколений китайцев это слово неразрывно связано не только со всем известной песней, которая была популярна в Китае не меньше, чем в России, но и с образом самой России, её гостеприимством и открытостью", — объяснил Эрнст.