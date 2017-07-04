В Минкомсвязи предложили ввести уголовную ответственность за проникновение на все охраняемые объекты

В Минкомсвязи предложили расширить уголовную и административную ответственность за несанкционированное проникновение на охраняемые объекты. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Вносимый проект федерального закона расширяет перечень объектов, охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, за неоднократное самовольное проникновение на которые лицо может быть привлечено к уголовной ответственности", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время ответственность установлена только за несанкционированное проникновение на территорию подводных и подземных объектов. По мнению авторов законопроекта, запретительные меры позволят повысить антитеррористическую защищённость. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас россияне нередко проникают на охраняемые объекты, чтобы сделать селфи и "выполнить прыжки с высотных зданий и сооружений, которые нередко заканчиваются летальным исходом".